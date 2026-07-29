Apple, iPhone ve Mac Kiralama Sistemi Başlattı: Kiralık iPhone Fiyatları ve Tüm Detaylar

Bu dönüşümün en somut adımlarından birini atan Apple, finansal teknoloji şirketi Klarna iş birliğiyle cihaz kiralama dönemini resmen başlattı. Eski yükseltme programının yerini alan bu yeni finansman modeli, teknolojik cihazları büyük bir yatırım nesnesi olmaktan çıkarıp aylık bir hizmet aboneliğine dönüştürmeyi hedefliyor. ABD'deki Apple Store mağazaları ile resmi web sitesi üzerinden erişime açılan sistem, kullanıcılara yüksek peşinatlar ödemeden en yeni teknolojileri deneyimleme fırsatı sağlıyor.

Yeni kiralama modeli kapsamında sunulan ödeme planları, geleneksel satın alma yöntemlerine kıyasla çok daha bütçe dostu başlangıç rakamları içeriyor. Kullanıcılar akıllı saat ve tablet modellerine aylık 11,99 dolardan başlayan fiyatlarla ulaşabilirken, akıllı telefonlar için başlangıç bedeli 17,99 dolar, Mac bilgisayarlar için ise 24,99 dolar olarak belirlendi. Söz gelimi, perakende değeri 1.099 dolar olan 256 GB depolama kapasiteli bir iPhone 17 Pro modelini iki yıllık sözleşmeyle kiralamak isteyen bir tüketicinin aylık 31,99 dolar ödemesi yeterli oluyor. Aygıt güvenlik paketleri olan AppleCare+ hizmetleri ise bu aylık ücretlere doğrudan yansıtılmayıp kullanıcı tercihine opsiyonel olarak bırakılıyor.

Sistemin sunduğu kiralama vadeleri ürün gruplarına göre değişiklik gösteriyor. Akıllı telefon ve akıllı saat kategorisinde 12 ile 24 aylık taahhüt seçenekleri yer alırken, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar ile tabletlerde bu süreler 24 ve 36 aya kadar esnetilebiliyor. Kiralama imkanı şirketin amiral gemisi konumundaki en güncel ürünlerini kapsıyor. iPhone 17 serisi, iPhone Air, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Studio, iPad Air, iPad Pro ve iPad Mini bu kapsamda öne çıkan cihazlar arasında. Buna karşın iPhone 16 serisi, Apple Watch SE, MacBook Neo, standart iPad, Mac mini ve Studio Display gibi daha bütçe odaklı cihazların yanı sıra yenilenmiş ürünler ve eğitim indirimiyle alınan modeller kiralama programının dışında tutuluyor.

Sözleşme dönemi nihayete erdiğinde kullanıcılara üç esnek seçenek sunuluyor. Dileyen tüketiciler cihazı eksiksiz şekilde iade ederek sistemden çıkabiliyor, dileyenler mevcut taahhütlerini yenileyerek ellerindeki ürünü en son çıkan modelle değiştirebiliyor. Cihazı tamamen bünyesine katmak isteyen kullanıcılar ise ürünün perakende satış fiyatı ile o güne kadar ödedikleri kiralama bedeli arasındaki farkı Klarna aracılığıyla herhangi bir ekstra faiz yükü olmadan ödeyerek mülkiyeti devredebiliyor. Süre sonunda herhangi bir tercihte bulunmayan tüketicilerin sözleşmeleri otomatik olarak en fazla 6 ay kadar aylık bazda uzatılıyor; bu sürenin tamamlanmasıyla birlikte kalan satın alma bakiyesi kullanıcıdan tahsil edilerek süreç sonlandırılıyor.