Apple, iPhone ve Mac Kiralama Sistemi Başlattı: Kiralık iPhone Fiyatları ve Tüm Detaylar
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Teknoloji devi Apple, yükselen cihaz fiyatları ve uzayan kullanım süreleri karşısında tüketicilere daha esnek bir alternatif sunmak amacıyla yeni kiralama modelini hayata geçirdi. Ödeme altyapısı Klarna ile ortaklaşa başlatılan ve ilk olarak ABD'de erişime açılan bu sistem, en güncel Apple ürünlerine uygun aylık ödemelerle ulaşma imkanı tanıyor.
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Artan elektronik cihaz maliyetleri ve kullanıcıların mevcut ürünlerini daha uzun yıllar elde tutma eğilimi, teknoloji dünyasındaki satış stratejilerini köklü biçimde değiştiriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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