Avukatı Mehmet Akif Ersoy'un Cezaevinde Evlendiği İddialarını Yalanladı
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Yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklanan ve uzun süredir cezaevinde olan eski Habertürk genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un evlendiği öne sürülmüştü. Ersoy'un avukatı bir açıklama yaparak müvekkilinin evlenmediğini açıkladı.
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Ersoy'un cezaevinde evlendiği iddialarına avukatından jet hızında yalanlama geldi.
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Mehmet Akif Ersoy en son spiker Pınar Erbaş ile bir evlilik yapmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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