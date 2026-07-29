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Avukatı Mehmet Akif Ersoy'un Cezaevinde Evlendiği İddialarını Yalanladı

Avukatı Mehmet Akif Ersoy'un Cezaevinde Evlendiği İddialarını Yalanladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.07.2026 - 11:02
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Yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklanan ve uzun süredir cezaevinde olan eski Habertürk genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un evlendiği öne sürülmüştü. Ersoy'un avukatı bir açıklama yaparak müvekkilinin evlenmediğini açıkladı.

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Ersoy'un cezaevinde evlendiği iddialarına avukatından jet hızında yalanlama geldi.

Ersoy'un cezaevinde evlendiği iddialarına avukatından jet hızında yalanlama geldi.

“Bahse konu iddia asılsızdır. Bu konuda müvekkilimin nüfus kayıt örneği güncel olarak bekar olduğunu kanıtlamaktadır. İhtiyaç duyulması halinde de kişisel verileri dikkat edilerek güncel olarak nüfus kayıt örneğinin ilgili kısmı paylaşılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Mehmet Akif Ersoy en son spiker Pınar Erbaş ile bir evlilik yapmıştı.

Mehmet Akif Ersoy en son spiker Pınar Erbaş ile bir evlilik yapmıştı.

14 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul'un prestijli mekanlarından olan Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlenen çift bu düğünden yaklaşık 8 ay sonra şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmıştı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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