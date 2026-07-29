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e-Devlet’te Yeni Hizmet Kullanıma Sunuldu: Tüm Hesaplar Tek Ekranda Toplandı

e-Devlet’te Yeni Hizmet Kullanıma Sunuldu: Tüm Hesaplar Tek Ekranda Toplandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.07.2026 - 11:25
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve elektronik para kuruluşları tarafından hazırlanan yeni hizmet, e-Devlet'e eklendi.

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e-Devlet'te yeni bir hizmet devreye alındı.

e-Devlet'te yeni bir hizmet devreye alındı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama hizmetini geliştirdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, Bankanın 6493 sayılı Kanun uyarınca ödemeler alanını düzenlemekle ve denetlemekle görevli olduğu, bu alanın güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, ilgili paydaşlarla yapılan çalışmalar neticesinde Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama hizmetinin geliştirildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

'- E-Devlet Kapısı platformu üzerinden ulaşılabilecek bu hizmet sayesinde gerçek kişiler, hangi ödeme ve elektronik para kuruluşlarında hesaplarının bulunduğu bilgisine erişebilecek ve söz konusu hizmeti mirasçısı oldukları kişiler adına da kullanabileceklerdir.

- Yetkili ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin bilgiler ise TCMB internet sitesinin 'Ödeme Hizmetleri' bölümünde güncel olarak yayımlanmaktadır.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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