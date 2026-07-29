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KPSS Ücreti Belli Oldu: KPSS Ön Lisans Başvuruları Başladı

KPSS Ücreti Belli Oldu: KPSS Ön Lisans Başvuruları Başladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.07.2026 - 11:05
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans başvurularının başlandığını duyurdu.

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ÖSYM, KPSS Ön Lisans’ın 4 Ekim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi’nin (DHBT) ise 1 Kasım’da yapılacağını belirtti.

ÖSYM, KPSS Ön Lisans’ın 4 Ekim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi’nin (DHBT) ise 1 Kasım’da yapılacağını belirtti.

Yapılan açıklamada, '2026-KPSS Ön Lisans 4 Ekim tarihinde uygulanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları DHBT ise 1 Kasım tarihinde yapılacaktır. KPSS’ye başvurular, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. 1 Kasım tarihinde uygulanacak olan DHBT için başvurular ise 22-30 Eylül tarihleri arasında olacaktır. DHBT’ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların da 4 Ekim tarihinde yapılacak olan 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı’na başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 09.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir' ifadelerine yer verildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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