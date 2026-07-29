Dev Zincir Market Raflarında Mide Bulandıran Görüntü
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Türkiye genelinde yüzlerce şubesi bulunan ve her gün milyonlarca vatandaşın alışveriş yaptığı zincir marketlerden birinde kaydedilen son görüntüler, gıda güvenliği tartışmalarını bir kez daha zirveye taşıdı. Rafta yer alan bir ekmeğin küfle kaplandığı görüldü.
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Küflü ekmekler rafta.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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