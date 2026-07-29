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Dev Zincir Market Raflarında Mide Bulandıran Görüntü

Dev Zincir Market Raflarında Mide Bulandıran Görüntü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.07.2026 - 11:08
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Türkiye genelinde yüzlerce şubesi bulunan ve her gün milyonlarca vatandaşın alışveriş yaptığı zincir marketlerden birinde kaydedilen son görüntüler, gıda güvenliği tartışmalarını bir kez daha zirveye taşıdı. Rafta yer alan bir ekmeğin küfle kaplandığı görüldü.

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Küflü ekmekler rafta.

Küflü ekmekler rafta.

Türkiye'de gıda güvenliği son yılların önemli gündem maddelerinden biri oldu. Milyonlarca müşterisi bulunan dev zincir marketlerden birinde ortaya çıkan görüntüler mide bulandırdı. Sözcü'de yer alan habere göre zincir market rafında yer alan paketli ekmeğin küfle kaplandığı görüldü. Küflü ekmekler, zincir marketlerdeki ürün takip, stok yönetimi ve reyon denetimi süreçlerinin ne kadar sağlıklı işletildiğini ciddi şekilde sorgulattı. Söz konusu görüntüler mide bulandırırken vatandaşlar kontrollerin artırılması gerektiğini belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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