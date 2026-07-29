Dev Zincir Market Raflarında Mide Bulandıran Görüntü

Türkiye genelinde yüzlerce şubesi bulunan ve her gün milyonlarca vatandaşın alışveriş yaptığı zincir marketlerden birinde kaydedilen son görüntüler, gıda güvenliği tartışmalarını bir kez daha zirveye taşıdı. Rafta yer alan bir ekmeğin küfle kaplandığı görüldü.