Dilan Polat'ın Devraldığı Engin Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Kararı!
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Dilan Polat'ın erişim engeli getirilen hesabının ardından aktif olarak kullanmaya başladığı Engin Polat'a ait Instagram hesabı için de karar çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, @enginpolat hesabına erişim engeli getirdi.
Kaynak: Mustafa Kadir Mercan
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Sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat çifti, son günlerde peş peşe yaşanan olaylarla bir kez daha Türkiye'nin en çok konuştuğu isimler arasına girdi.
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Can Polat'ın hayatını kaybetmesi ve olayın ardından sosyal medyada oluşan büyük tepki, Dilan Polat'ın dijital dünyasını da doğrudan etkiledi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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