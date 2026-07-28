Dilan Polat'ın Devraldığı Engin Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Kararı!

Aile bireyleriyle çıktıkları tatil sırasında yaşanan silahlı saldırı, gündemin seyrini tamamen değiştirdi. Olayda Engin Polat'ın hem koruması hem de kuzeni olan Can Polat ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından yaşananlar ise sosyal medyada en az olayın kendisi kadar tartışılmıştı.

Dilan Polat'ın panik anlarında ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramak yerine telefon kamerasını açarak yardım çağrısı yaptığı görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü yaşadığı şok nedeniyle bu tepkiyi normal karşılarken, büyük bir kesim ise yardım istemek yerine yayın açmasını sert sözlerle eleştirdi.

Yaşananların ardından Dilan ve Engin Polat çifti bir kez daha kamuoyunun yakın takibine girdi. Zaten birkaç yıl önce kara para aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, vergi usul kanununa muhalefet ve benzeri birçok suçlama kapsamında başlatılan soruşturmalarla aylarca gündemden düşmeyen çift, uzun süre tutuklu kalmış, haklarındaki dava süreci ise kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.