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Dilan Polat'ın Devraldığı Engin Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Kararı!

Dilan Polat'ın Devraldığı Engin Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Kararı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.07.2026 - 21:35
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Dilan Polat'ın erişim engeli getirilen hesabının ardından aktif olarak kullanmaya başladığı Engin Polat'a ait Instagram hesabı için de karar çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, @enginpolat hesabına erişim engeli getirdi.

Kaynak: Mustafa Kadir Mercan

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Sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat çifti, son günlerde peş peşe yaşanan olaylarla bir kez daha Türkiye'nin en çok konuştuğu isimler arasına girdi.

Sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat çifti, son günlerde peş peşe yaşanan olaylarla bir kez daha Türkiye'nin en çok konuştuğu isimler arasına girdi.

Aile bireyleriyle çıktıkları tatil sırasında yaşanan silahlı saldırı, gündemin seyrini tamamen değiştirdi. Olayda Engin Polat'ın hem koruması hem de kuzeni olan Can Polat ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından yaşananlar ise sosyal medyada en az olayın kendisi kadar tartışılmıştı. 

Dilan Polat'ın panik anlarında ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramak yerine telefon kamerasını açarak yardım çağrısı yaptığı görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü yaşadığı şok nedeniyle bu tepkiyi normal karşılarken, büyük bir kesim ise yardım istemek yerine yayın açmasını sert sözlerle eleştirdi. 

Yaşananların ardından Dilan ve Engin Polat çifti bir kez daha kamuoyunun yakın takibine girdi. Zaten birkaç yıl önce kara para aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, vergi usul kanununa muhalefet ve benzeri birçok suçlama kapsamında başlatılan soruşturmalarla aylarca gündemden düşmeyen çift, uzun süre tutuklu kalmış, haklarındaki dava süreci ise kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Can Polat'ın hayatını kaybetmesi ve olayın ardından sosyal medyada oluşan büyük tepki, Dilan Polat'ın dijital dünyasını da doğrudan etkiledi.

Can Polat'ın hayatını kaybetmesi ve olayın ardından sosyal medyada oluşan büyük tepki, Dilan Polat'ın dijital dünyasını da doğrudan etkiledi.

Yaklaşık 6,5 milyondan fazla takipçiye sahip Instagram hesabı hakkında erişim engeli kararı alınırken, kararın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine verildiği öğrenildi. 

Hesabın özellikle çocukların üstün yararı ve kamu düzeni açısından değerlendirmeye alındığı belirtilirken, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karar kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. 

Erişim engelinin ardından bir süre rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Dilan Polat, bu süreçte sosyal medyadan tamamen uzak kalmıştı. Rehabilitasyondan çıktıktan sonra ise önce yakın arkadaşlarının hesaplarında görünmeye başlayan fenomen isim, zaman zaman misafir olduğu paylaşımlarla takipçilerine selam göndermiş ve sosyal medyaya geri döneceğinin sinyallerini vermişti. 

Kendi hesabına erişemeyen Polat'ın farklı hesaplar üzerinden görünür olmaya başlaması da sosyal medyada uzun süre konuşulan detaylardan biri olmuştu.

Yaklaşık bir aydır da Dilan Polat'ın sosyal medyadaki yeni adresi, eşi Engin Polat'ın Instagram hesabıydı.

Daha önce Engin Polat tarafından daha seyrek kullanılan ve düzensiz paylaşımlar yapılan hesap, kısa sürede tamamen Dilan Polat'ın günlük içerik düzenine büründü. Gün içinde onlarca hikaye paylaşan, evinden iş hayatına, çocuklarından günlük rutinine kadar hayatının hemen her anını takipçileriyle paylaşmaya başlayan Dilan Polat, böylece eski sosyal medya alışkanlıklarına büyük ölçüde geri dönmeyi başarmıştı.

Bu durum da sosyal medyada yeni tartışmaları beraberinde getirmiş, birçok kullanıcı Dilan Polat'ın fiilen kendi hesabını kullanıyormuş gibi hareket ettiğini öne sürerek tepki göstermişti. Şimdi ise o hesap için de dikkat çeken bir karar çıktı. 

Mustafa Kadir Mercan'ın özel haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Instagram'da yer alan @enginpolat hesabına erişimin engellenmesine karar verdi. Dilan Polat'ın erişim engeli getirilen kendi hesabının ardından aktif olarak kullandığı Engin Polat hesabı da erişime kapatılmış oldu. Kararın ardından gözler, Polat ailesinin sosyal medya tarafında nasıl bir yol izleyeceğine çevrildi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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