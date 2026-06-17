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Açlık Grevine Başlayan Öğretmenler Gözaltına Alındı

Açlık Grevine Başlayan Öğretmenler Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.06.2026 - 16:30
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Özel sektör ve mülakat mağduru öğretmenler Ankara’da grevlerini sürdürüyor. Açlık grevine başlayan eğitimcilere polis müdahalede bulundu. 14 öğretmen gözaltına alındı.

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Öğretmenlere müdahale: 14 eğitimci gözaltına alındı.

Öğretmenlere müdahale: 14 eğitimci gözaltına alındı.

Özel sektör ve mülakat mağduru olduklarını dile getiren eğitimcileri Ankara’da eylemlerini sürdürüyor. 

Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çatısı altında toplanan öğretmenlere müdahale edildi. Seslerini duyurmak için açlık grevine başlayan öğretmenlerde 14’ü gözaltına alındı.

Yaşananlara tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, “Bunlar öğretmen. Öğretmenlere şiddet uyguluyorsunuz. Seslerini duyurmak istediler, gördükleri muameleye bak. Sürekli bir zulüm oluyor burada. Yerlerde sürüklenerek insanlar alınıyor. Bu ülke öğretmenlerine zulmederek okul saldırılarını falan engelleyemez” demişti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, öğretmenlere desteğini “Yanlarındayız” sözleriyle açıklarken Özgür Özel ise öğretmenleri ziyaret etmişti. 

Öğretmenlerin talepleri neler?

  • Özel öğretim kurumlarında asgari ücrete ya da çok düşük ücretlere mahkum edilen öğretmenler için taban maaş güvencesinin yeniden getirilmesi.

  • Kamu ile özel sektör arasındaki hak uçurumunun kapatılması ve özlük haklarının güçlendirilmesi.

  • Güvencesiz ve kısa süreli sözleşmeler yerine kalıcı iş güvencesi sağlanması.

  • Atamalarda liyakati zedelediği savunulan mülakat sisteminin kaldırılması.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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