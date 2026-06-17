Sevgili Balık, bugün gökyüzündeki Venüs ile Plüton karşıtlığı fedakar yapını adeta çelikten bir duvara dönüştürüyor. Ofiste maaş görüşmesinde veya yeni bir sözleşme pazarlığında, tek bir kuruşundan bile taviz vermeyecek, sıfır duyguyla ve rakamlar üzerinden konuşarak hakkını savunacaksın. Uysal yapın, buz gibi bir netliğe bürünüyor.

Kariyerindeki bu tavizsiz duruş, günlük harcamalarına ve kişisel kararlarına da anında sirayet ediyor. Alacağın bir eşya veya hizmet için pazarlık yaparken karşı tarafın duygusal mazeretlerine asla kanmayıp, sadece paranın karşılığını arayan rasyonel tüketici kimliğinle masadan galip kalkacaksın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle bugün finansal konularda veya ilişkinin ortak yatırımları üzerine son derece rasyonel ve sınırları belli olan bir konuşma yapıyorsun. Venüs ile Plüton karşıtlığı, aşktaki bulanık fedakarlıkları bitirip ilişkinin matematiğini çok daha eşitlikçi bir zemine oturtuyor. Bekar bir Balık burcu isen, sana sadece tatlı sözler söyleyip eyleme geçmeyen, sana emek ve zaman yatırımı yapmayan hiçbir flörtü hayatına almıyorsun. Aşkta net bir değer ve bedel arayışı içindesin! Sınırların ise tavizsiz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...