Sevgili Balık, bugün kendi yönetici gezegenin Neptün'ün Venüs ile kurduğu harika üçgen açı, seni ofisin tartışmasız ilham perisi yapıyor. Tüm gün süren karmaşık bir çarşamba mesaisini, sadece senin su gibi akan yaratıcılığın ve krizleri yumuşatan şefkatli çözüm önerilerin kurtaracak. Zihnin bugün adeta sihirli çalışıyor.

İş yerinde yarattığın bu akışkan ve huzurlu enerji, akşam saatlerinde sanatsal bir üretime dönüşüyor. Eve geldiğinde duygularını bir tuvale, yazıya veya müziğe dökmek isteyeceksin. İçindeki romantik ve sanatkar ruh, tüm dünyevi dertleri unutturacak bir şaheser yaratmak için can atıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, bu akşamı adeta bir peri masalına çeviriyorsun. Mum ışığı, sevdiğin yumuşak müzik ve sadece birbirinizin gözlerine bakarak geçireceğiniz sinematografik anlar, aşkınızı masalsı bir zirveye taşıyacak. Bekar bir Balık burcu isen, kalabalık bir ortamda, belki sanatsal üretimi yaparken veya bir kahvecide çalışırken, sana sanki ruh eşinmiş gibi tanıdık gelen biriyle derin, kelimesiz ve rüya gibi bir göz temasını kurarak kaderini değiştirecek bir an yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...