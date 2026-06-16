Sevgili Balık, bugün Venüs ile Neptün üçgeninin destansı romantizmiyle, partnerinle arandaki her temas adeta bir şiire dönüşüyor. Günlük hayatın tüm o katı kurallarını kapının dışında bırakıp birbirinize şefkatle ve koşulsuz bir sevgiyle teslim oluyorsunuz.

Eğer bekar bir Balık burcu isen, bugün mantığın sınırlarını aşan kadersel çekime kendini bırakıyorsun. Kelimelere ihtiyaç duymadan, sadece bakışlarıyla ruhunun derinliklerini anlayan ilham perisi karakterle, filmleri aratmayacak bir başlangıca adım atıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...