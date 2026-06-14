Sevgili Balık, bugün İkizler Yeni Ayı'nın aile ve güven evini aydınlatan etkisi sayesinde, ilişkinde partnerinin sana sunduğu koşulsuz dinleme eylemi, ilişkinin en sağlam duvarı oluyor. Onu dertlerinle yorduğunu düşünme; o, senin kalkanın olmaktan gurur duyuyor. Bu şefkatli akşam, aranızdaki aidiyeti mühürleyecek.

Eğer bekarsan, arkadaşından yediğin ihanet darbesi, hayatından çürük elmaları ayıklaman için evrenin bir hediyesidir. Sırrına ihanet eden bir dost, hiçbir zaman senin iyiliğini istememiştir. O kişiyi de arkanda bırakıp kendi yoluna çok daha güçlü devam ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...