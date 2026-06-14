Sevgili Balık, pazartesi sabahı İkizler Yeni Ayı, iş yerindeki insan kaynakları veya muhasebe departmanıyla aranda sinir bozucu bir yanlış anlaşılma yaratıyor. Yıllık izninle, priminle veya mesai saatlerinle ilgili eksik hesaplanmış bir tablo önüne geldiğinde, hakkının yendiğini hissedip sessizliğini bozmak zorunda kalacaksın.

Bütün gününü e-postalar yazarak, hakkını ispatlayacak eski belgeleri arayarak geçireceksin. Resmi diller ve soğuk kurallar, senin o akışta kalmayı seven ruhunu fena halde daraltacak. Aman dikkat, günü bitirdiğinde, kurumsal hayatın duygusuz bir makine gibi çalışan enerjisinden bir kez daha nefret edebilirsin!

Peki ya aşk? Beraberliğinde bugün partnerin senin yorgun ve haksızlığa uğramış halini görünce, sana destek olmak için şahane bir güven alanı yaratıyor. Akşam eve geldiğinde senin için hazırlanmış bir yemek ve seni yargılamadan dinleyen omuz, ofisteki tüm stresi unutturacak. Sevginin iyileştirici gücünü hissediyorsun. Bekarsan, sırlarını paylaştığın ve yakın dost olarak gördüğün birinin, aslında hoşlandığın kişiye yaklaşmaya çalıştığını öğrenip küçük çaplı bir ihanet acısı tadabilirsin. Dost bildiklerinin maskesi düşüyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...