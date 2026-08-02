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Balık Burcu right-white
3 - 9 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 3 Ağustos - 9 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 3 Ağustos - 9 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, 9 Ağustos’ta Merkür’ün günlük düzen alanına geçmesiyle iş temposu hızlanıyor ve dağınık giden rutinlerin toparlanmaya başlıyor. 7 Ağustos’taki Güneş-Satürn üçgeni disiplinli çalışmanı destekliyor, bu yüzden biriken işleri bitirmek için haftanın ortasını değerlendirmelisin. Yeni bir görev ya da ek bir sorumluluk gündemine gelebilir.

Maddi olarak ise 6 Ağustos’taki Son Dördün yakın çevrenle ilgili bir hesabı netleştiriyor. Yöneticin Neptün’ün kazanç alanındaki geri hareketi de bütçende hayalle gerçeği ayırmanı istiyor, bu yüzden tahmine değil rakama bakmalısın.

Aşk hayatında 6 Ağustos’ta Venüs’ün derin bağlar alanına geçmesi duygularını yoğunlaştırıyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle paylaşacağın bir sır aranızdaki güveni bambaşka bir seviyeye taşıyor. Bekar bir Balık burcu isen, ilk anda açıklayamadığın güçlü bir çekim hissedeceğin biriyle karşılaşabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Balık burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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