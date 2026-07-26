Sevgili Balık, Venüs'ün ortaklık alanındaki şefkatli duruşu, bu hafta aşkına uyum ve incelik katıyor. İlişkin varsa, birbirinize gösterdiğiniz küçük özenler, sessiz bir bakış ya da eline dokunuşu bile bağınızı besliyor; Merkür'ün romantizm alanındaki etkisiyle de tatlı, oyunbaz sohbetler sizi yakınlaştırıyor. Yalnız hayalperest tarafının sevdiğin insanı olduğu gibi değil, olmasını istediğin gibi görme riski var, ayaklarını yere basmayı da unutma. Bu hafta partnerine küçük bir sürpriz hazırlamak, ona ne kadar değer verdiğini göstermenin en güzel yolu olacak.

Bekar Balıklar için aşk bu hafta mantıkla açıklanamayan sezgisel bir çekimle geliyor. Birini görür görmez 'sanki onu çok önceden tanıyorum' hissine kapılabilir, o sıcaklığa kendini bırakmak isteyebilirsin. Bu büyüleyici his güzel olsa da, ilk andaki duygunun peşinden koşarken karşındakinin gerçekte kim olduğunu görmeyi ihmal etme. Kalbin engin, fakat herkese açmak zorunda değilsin, bu hafta sezgilerinle aklını birlikte çalıştırman sana iyi gelecek.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…