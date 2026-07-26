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Balık Burcu right-white
27 Temmuz 2026 - 2 Ağustos 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.07.2026 - 18:01
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Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 27 Temmuz - 2 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Venüs'ün ortaklık alanındaki şefkatli duruşu, bu hafta aşkına uyum ve incelik katıyor. İlişkin varsa, birbirinize gösterdiğiniz küçük özenler, sessiz bir bakış ya da eline dokunuşu bile bağınızı besliyor; Merkür'ün romantizm alanındaki etkisiyle de tatlı, oyunbaz sohbetler sizi yakınlaştırıyor. Yalnız hayalperest tarafının sevdiğin insanı olduğu gibi değil, olmasını istediğin gibi görme riski var, ayaklarını yere basmayı da unutma. Bu hafta partnerine küçük bir sürpriz hazırlamak, ona ne kadar değer verdiğini göstermenin en güzel yolu olacak.

Bekar Balıklar için aşk bu hafta mantıkla açıklanamayan sezgisel bir çekimle geliyor. Birini görür görmez 'sanki onu çok önceden tanıyorum' hissine kapılabilir, o sıcaklığa kendini bırakmak isteyebilirsin. Bu büyüleyici his güzel olsa da, ilk andaki duygunun peşinden koşarken karşındakinin gerçekte kim olduğunu görmeyi ihmal etme. Kalbin engin, fakat herkese açmak zorunda değilsin, bu hafta sezgilerinle aklını birlikte çalıştırman sana iyi gelecek.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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