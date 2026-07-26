Sevgili Başak, bu hafta yönetici gezegenin Venüs'ün senin burcundaki duruşu kan şekeri dengesine ve atıştırma alışkanlığına dikkat çekiyor, öğün aralarında ani bir açlık hissiyle karşılaşabilirsin. Rafine şeker yerine kuruyemiş ya da meyve gibi yavaş yükselen besinlere yönelmek bu inişli çıkışlı hissi dengeler. Güneş ve Jüpiter'in arka plandaki etkisi ise düzenli saatlerde yemek yemenin, sandığından çok daha fazla huzur vereceğini gösteriyor.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…