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Başak Burcu right-white
27 Temmuz 2026 - 2 Ağustos 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.07.2026 - 18:01
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Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 27 Temmuz - 2 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 27 Temmuz - 2 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, yönetici gezegenin Venüs'ün senin burcunda oluşu, bu hafta seni adeta bir çekim merkezine dönüştürüyor. İlişkin varsa, artan çekiciliğin partnerinin gözünde yeniden parlamanı sağlıyor, o sana ilk günlerdeki gibi hayran bakıyor. Bir yandan da mükemmeliyetçi tarafını sevgiye bulaştırmamaya dikkat et, ilişkini sürekli 'daha iyi olabilirdi' gözüyle süzersen kendi mutluluğunu kendin gölgelersin. Bu hafta partnerine küçük bir iltifat etmek, onun da sana duyduğu sevgiyi tazeleyecektir.

Bekar Başaklar için aşk bu hafta zorlamadan, doğal bir akışla geliyor. Kendini kanıtlamaya çalışmadan, olduğun gibi durduğunda bile çevrende bir hayran belirebilir, hatta uzun zamandır seni sessizce izleyen biri bile olabilir. Her şeyin kusursuz olmasını bekleyerek kalbinin kapısını kapalı tutma, çünkü en güzel yakınlıklar çoğu zaman planlanmadan filizlenir. Sana ilgi gösteren birine ufak bir şans tanımak, hoş bir sürprizin kapısını aralayabilir.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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