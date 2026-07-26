Sevgili Başak, yönetici gezegenin Venüs'ün senin burcunda oluşu, bu hafta seni adeta bir çekim merkezine dönüştürüyor. İlişkin varsa, artan çekiciliğin partnerinin gözünde yeniden parlamanı sağlıyor, o sana ilk günlerdeki gibi hayran bakıyor. Bir yandan da mükemmeliyetçi tarafını sevgiye bulaştırmamaya dikkat et, ilişkini sürekli 'daha iyi olabilirdi' gözüyle süzersen kendi mutluluğunu kendin gölgelersin. Bu hafta partnerine küçük bir iltifat etmek, onun da sana duyduğu sevgiyi tazeleyecektir.

Bekar Başaklar için aşk bu hafta zorlamadan, doğal bir akışla geliyor. Kendini kanıtlamaya çalışmadan, olduğun gibi durduğunda bile çevrende bir hayran belirebilir, hatta uzun zamandır seni sessizce izleyen biri bile olabilir. Her şeyin kusursuz olmasını bekleyerek kalbinin kapısını kapalı tutma, çünkü en güzel yakınlıklar çoğu zaman planlanmadan filizlenir. Sana ilgi gösteren birine ufak bir şans tanımak, hoş bir sürprizin kapısını aralayabilir.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…