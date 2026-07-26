Sevgili Başak, Satürn'ün ortak kaynaklar alanındaki geri hareketi bu hafta borçlarını, kredilerini ya da paylaştığın hesapları gözden geçirmen için bir çağrı niteliğinde. Aceleci bir mali yük altına girmek yerine, temkinli davranıp önce rakamları netleştirmek seni koruyacaktır. Küçük bir hesap denetimi, gözden kaçan bir ödemeyi fark etmene yardımcı olabilir, bu hafta düzen senin en büyük dostun.

Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…