Sevgili Başak, 27 Temmuz'daki Ay Düğümü geçişi, kaçış ve yalnızlık isteğinden sıyrılıp düzenli bir iş temposuna ve sağlıklı rutinlere yönelmeni destekliyor. Güneş ve Jüpiter'in arka plan alanında buluşması sana dinlenme ve içe dönme ihtiyacını hatırlatırken, aynı zamanda gizli bir projenin sessizce olgunlaştığını da gösteriyor. Mars'ın kariyer köşendeki gücü seni hırslandırıyor, ne var ki hem sahne arkasında hem sahnede olmak isteyince yorgun düşmemek için dengeyi korumalısın.

Maddi olarak ise Satürn'ün ortak kaynaklar alanındaki geri hareketi, borçlarını ve paylaşılan hesaplarını gözden geçirmen için bir işaret. Bu hafta temkinli davranmak, ileride seni zora sokabilecek bir yükün önüne geçmeni sağlar.

İlişkin varsa, yönetici gezegenin Venüs'ün senin burcunda oluşuyla çekiciliğin artıyor, partnerin sana her zamankinden daha fazla hayran kalıyor. Bir yandan da mükemmel olmayan anları da kabullenmen, sevgiyi olduğu gibi yaşamana kapı açar. Bekar Başaklar bu hafta doğal cazibesiyle kendini fazla zorlamadan ilgi çekiyor, hatta gizli bir hayranı bile olabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…