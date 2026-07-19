Sevgili Başak, Venüs haftalardır senin burcunda ve aşkı tam da senin diline, yani inceliğe ve özene çeviriyor. İlişkin varsa, sevgini büyük laflarla değil, küçük ama düşünülmüş dokunuşlarla göstermeyi seçiyorsun ve partnerin bunun kıymetini bu hafta özellikle fark edebilir. Tek riskin, mükemmeliyetçi tarafının sevgiye de bulaşması; sevdiğin insanı ya da ilişkini sürekli 'daha iyi olabilirdi' merceğinden geçirirsen, kendi mutluluğunu kendin gölgelersin. Bazen eksikleriyle sevmek en olgun sevgidir.

Bekar Başaklar için aşk bu hafta hiç beklenmedik bir sadelikte geliyor; gösterişli jestlerle değil, günlük hayatının içinde, doğal bir uyumla. İlk bakışta 'çok sıradan' dediğin bir tanışma, hafta ilerledikçe içini ısıtan bir yakınlığa evrilebilir. Kalbinin kapısını aralamak için her şeyin kusursuz olmasını bekleme.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…