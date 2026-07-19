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Başak Burcu right-white
20 - 26 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 20 Temmuz - 26 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 20 Temmuz - 26 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Venüs haftalardır senin burcunda ve aşkı tam da senin diline, yani inceliğe ve özene çeviriyor. İlişkin varsa, sevgini büyük laflarla değil, küçük ama düşünülmüş dokunuşlarla göstermeyi seçiyorsun ve partnerin bunun kıymetini bu hafta özellikle fark edebilir. Tek riskin, mükemmeliyetçi tarafının sevgiye de bulaşması; sevdiğin insanı ya da ilişkini sürekli 'daha iyi olabilirdi' merceğinden geçirirsen, kendi mutluluğunu kendin gölgelersin. Bazen eksikleriyle sevmek en olgun sevgidir. 

Bekar Başaklar için aşk bu hafta hiç beklenmedik bir sadelikte geliyor; gösterişli jestlerle değil, günlük hayatının içinde, doğal bir uyumla. İlk bakışta 'çok sıradan' dediğin bir tanışma, hafta ilerledikçe içini ısıtan bir yakınlığa evrilebilir. Kalbinin kapısını aralamak için her şeyin kusursuz olmasını bekleme.

Haftaya görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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