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Başak Burcu right-white
20 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 20 Temmuz Pazartesi günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay-Merkür karesi bugün çalışma düzeninde bir veri, bir tarih ya da bir rakam hatasını gizleyebilir. Titizliğin senin en güçlü yanın ama bugün kendi gözünden kaçan bir şeyi ikinci bir çift gözün görmesi işe yarayabilir.

Maddi konularda hesaplarını yeniden gözden geçirmek için ideal bir gün; küçük bir düzeltme sandığından büyük bir fark yaratabilir. Bütçendeki sessiz sızıntıyı bugün bulabilirsin.

Aşk hayatında dilini yumuşatman gerekiyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, iyi niyetle söylediğin bir eleştiri bugün olduğundan sert duyulabilir; nasıl söylediğine dikkat et. Bekar bir Başak burcu isen, ilgilendiğin kişiyi bir listeye göre değerlendirmeyi bırak, aradaki hissi yaşamana izin ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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