Sevgili Başak, Ay-Merkür karesi bugün çalışma düzeninde bir veri, bir tarih ya da bir rakam hatasını gizleyebilir. Titizliğin senin en güçlü yanın ama bugün kendi gözünden kaçan bir şeyi ikinci bir çift gözün görmesi işe yarayabilir.

Maddi konularda hesaplarını yeniden gözden geçirmek için ideal bir gün; küçük bir düzeltme sandığından büyük bir fark yaratabilir. Bütçendeki sessiz sızıntıyı bugün bulabilirsin.

Aşk hayatında dilini yumuşatman gerekiyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, iyi niyetle söylediğin bir eleştiri bugün olduğundan sert duyulabilir; nasıl söylediğine dikkat et. Bekar bir Başak burcu isen, ilgilendiğin kişiyi bir listeye göre değerlendirmeyi bırak, aradaki hissi yaşamana izin ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…