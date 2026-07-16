Sevgili Başak, burcunuza geçen Ay sayesinde bugün iş hayatınızda liderliği ele alabilir, karmaşık projeleri büyük bir analitik ustalıkla çözüme kavuşturabilirsiniz. Güneş-Satürn ortaklığı, sosyal sorumluluk projelerinde veya kurumsal organizasyonlarda üstlendiğiniz rollerde kalıcı başarılar elde etmenizi destekliyor. Ancak arka planınızı kurcalayan retro Merkür, eski iş detaylarını önünüze getirebileceğinden acele etmeden planlı ilerlemelisiniz.

Maddi olarak, uzun vadeli gelecek hedefleriniz ve yatırımlarınız için çevrenizdeki deneyimli figürlerin finansal tavsiyelerinden faydalanabileceğiniz bir gündesiniz. Bütçenizi sarsacak keyfi harcamalardan ve lüks harcama kalemlerinden uzak durarak mevcut sermayenizi korumaya odaklanmalısınız. Arkadaş çevrenizle yürüttüğünüz mali konularda net sınırlar çizmek, bütçe dengenizin bozulmasını engelleyecektir.

İlişkisi olan bir Başaksanız, partnerinizle sosyal hayat ile özel hayat arasındaki dengeyi çok iyi kurabileceğiniz, birbirinize hak ettiğiniz değeri olgunlukla göstereceğiniz bir süreçtesiniz. Bekar bir Başak burcu iseniz, kafanızın eski bir birlikteliğiniz nedeniyle karıştığını fark edeceksiniz. Bir adım atmadan önce neden eskide kaldığını hatırlamakta ve öyle karar vermekte fayda var.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…