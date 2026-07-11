Sevgili Başak, 12 Temmuz’da Neptün retrosu ile Venüs’ün senin burcundaki etkisi, uzun zamandır karmaşık görünen bir konuyu sonunda sadeleştirmene yardımcı olabilir. Gün içinde “Aslında çözüm bu kadar basitmiş.” diyeceğin bir gelişme yaşayabilirsin. Bugün gereksiz ayrıntıları bırakıp sonuca odaklanmak sana iyi gelecek.

Kariyer hayatında senden istenen bir işi beklenenden daha kısa sürede tamamlayarak takdir toplayabilirsin. Özellikle düzen kurma ve planlama becerin sayesinde ekip içinde öne çıkman mümkün. Günün sonunda üzerindeki yükün hafiflediğini hissedebilirsin.

Maddi konularda daha önce fark etmediğin küçük bir avantaj karşına çıkabilir. Bankandan gelen bir bilgilendirme, eski bir faturadaki hata ya da sana tanımlanan bir hak yüzünü güldürebilir.

Aşk hayatında ise netlik kazanıyorsun. İlişkisi olan Başak burçları partnerleriyle aynı konuda ilk kez tamamen uzlaşabilir. Bekar Başak burçları ise karşı tarafın niyetini açıkça gösteren bir davranışla kafalarındaki soru işaretlerini azaltabilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…