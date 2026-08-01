Sevgili Başak, bugün Venüs senin burcunda ilerlerken Lilith ile kurduğu gerilim, derin bir konuda içine attığın bir rahatsızlığı açığa çıkarıyor; Kuzey Düğüm-Chiron uyumu ise güvenmekte zorlandığın o eski yarayı iyileştiriyor. İlişkin varsa, partnerine kendini tamamen açmanı engelleyen bir çekince taşıyorsun. Belki bir sırrını, belki en kırılgan yanını hep saklı tutuyorsun. Bugün küçük bir adımla o kapıyı araladığında, aranızdaki bağın ne kadar derinleştiğini göreceksin. Teslim olmak zayıflık değil, güvenin en cesur halidir. Kusursuz görünmeye çalışmayı bıraktığında, gerçekten sevilmeye başlıyorsun.

Bekarsan, geçmişte yaşadığın bir kırılma, kendini birine tümüyle bırakmanı zorlaştırıyor. Herkesi belli bir mesafede tutmak seni güvende hissettiriyor ama aynı zamanda yalnız bırakıyor. Bugün birine küçük bir şey emanet etmeyi denemelisin. Duvarları indirmeden, kimsenin içeri girmesine izin veremezsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…