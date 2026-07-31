article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Başak Burcu chevron-right-grey Ağustos Başak Burcu Aylık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gökyüzü Ağustos ayında bir hayli hareketli! Başak ve yükselen Başak burçları Ağustos ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Ağustos ayı nasıl geçecek? Bu ay Başak ve yükselen Başak burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu aylık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu Ağustos ayının ilk yarısını perde arkasında geçireceksin. 12 Ağustos’ta ruhsal ve gizli alanında oluşacak tam Güneş tutulması, kimseye anlatmadığın bir konuyu içeride tamamlamanı sağlıyor. Sessizliğe çekilmen bu ay zayıflık değil, hazırlık olacak. 23 Ağustos’ta Güneş burcuna girdiğinde ışıklar üzerine dönecek, 25 Ağustos’ta yöneticin Merkür de burcuna katılınca zihnin olağanüstü keskinleşecek. Raftan indirmeyi beklediğin proje için doğru an tam olarak burası.

Ayın zirve günü 27 Ağustos. Güneş ile Merkür’ün burcunda tam olarak buluşması, kafandaki karmaşayı tek bir netlik anında dağıtacak. Vermen gereken bir karar varsa o günü bekle.

Peki ya aşk? Ayın en duygusal eşiği 28 Ağustos’ta kuruluyor. Ortaklık ve evlilik evindeki parçalı Ay tutulması, karşındaki insanla ilgili belirsizliği bitiriyor. Eğer bir ilişkin varsa, uzun süredir cevapsız bıraktığın soruyu soracak ve ilişkinin geleceğine dair kesin bir karara varacaksın. İkiniz de nerede durduğunuzu artık açıkça bileceksiniz. Ama eğer bekarsan, seni yıllardır tanıyan bir arkadaşının bakışındaki değişimi fark edebilirsin. Tanıdık gelen bu yakınlık, tanışma telaşı yaşatmadan hayatına hızla yerleşecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Başak Burcu Yorumu

Haftalık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Başak Burcu Yorumu

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Bu Ay Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Başak burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu ay duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın