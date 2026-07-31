Sevgili Başak, bu Ağustos ayının ilk yarısını perde arkasında geçireceksin. 12 Ağustos’ta ruhsal ve gizli alanında oluşacak tam Güneş tutulması, kimseye anlatmadığın bir konuyu içeride tamamlamanı sağlıyor. Sessizliğe çekilmen bu ay zayıflık değil, hazırlık olacak. 23 Ağustos’ta Güneş burcuna girdiğinde ışıklar üzerine dönecek, 25 Ağustos’ta yöneticin Merkür de burcuna katılınca zihnin olağanüstü keskinleşecek. Raftan indirmeyi beklediğin proje için doğru an tam olarak burası.

Ayın zirve günü 27 Ağustos. Güneş ile Merkür’ün burcunda tam olarak buluşması, kafandaki karmaşayı tek bir netlik anında dağıtacak. Vermen gereken bir karar varsa o günü bekle.

Peki ya aşk? Ayın en duygusal eşiği 28 Ağustos’ta kuruluyor. Ortaklık ve evlilik evindeki parçalı Ay tutulması, karşındaki insanla ilgili belirsizliği bitiriyor. Eğer bir ilişkin varsa, uzun süredir cevapsız bıraktığın soruyu soracak ve ilişkinin geleceğine dair kesin bir karara varacaksın. İkiniz de nerede durduğunuzu artık açıkça bileceksiniz. Ama eğer bekarsan, seni yıllardır tanıyan bir arkadaşının bakışındaki değişimi fark edebilirsin. Tanıdık gelen bu yakınlık, tanışma telaşı yaşatmadan hayatına hızla yerleşecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…