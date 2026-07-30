Sevgili Başak, bugün Ay Boğa burcuna geçerken alıştığın düzenin biraz dışına çıkmak sana iyi gelebilir. İş hayatında yeni bir şey öğrenmek, bir eğitime başlamak ya da farklı bir alandan insanlarla konuşmak kafanda yeni fikirler oluşturabilir. Üstelik Venüs hâlâ senin burcunda; insanlarla daha kolay anlaşabilir ve kendini daha rahat ifade edebilirsin. Bugün merak ettiğin bir şey varsa peşine düş, güzel bir kapı açılabilir.

Maddi konularda kendine yapacağın bir yatırım gündeme gelebilir. Eğitim, kurs ya da işini geliştirecek bir araç için para harcamayı düşünebilirsin. Sırf ucuz diye işine yaramayacak bir şeyi seçmek yerine gerçekten fayda göreceğin seçeneğe yönelmek daha mantıklı.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle farklı bir şey yapmak ilişkinize iyi gelebilir. Yeni bir yere gitmek ya da daha önce denemediğiniz bir etkinlik planlamak bile havanızı değiştirebilir.

Bekar bir Başak burcu isen, bugün çekiciliğin yüksek. Üstelik senden farklı bir çevreden gelen biri özellikle ilgini çekebilir. Ön yargılı davranmadan biraz sohbet et; ortak noktalarınız sandığından fazla çıkabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…