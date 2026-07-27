Sevgili Başak, bugün Ay tam karşı burcun olan Balık’a geçiyor ve senin ilişkiler alanını yumuşak bir enerjiyle dolduruyor. İş hayatında bugün bir ortakla ya da yakın çalıştığın biriyle aranda sezgisel bir uyum kuruluyor. Kova Dolunayı’nın yaklaşan enerjisi bir iş birliği konusunda farkındalık getiriyor. Balık Ay’ı seni her zamanki eleştirel bakışını yumuşatmaya çağırıyor. Bugün karşındakini kusurlarıyla kabul ettiğinde, aranızdaki iş ilişkisi çok daha verimli hale geliyor.

Maddi konularda ortaklaşa yürüyen bir konu sezgisel biçimde gündeme geliyor. Bir anlaşma ya da paylaşılan bir bütçe bugün konuşulabilir. Ancak Balık Ay’ının etkisiyle her şey net olmayabilir, bu yüzden koşulları dikkatle gözden geçirmelisin. Duygusal davranıp önemli bir ayrıntıyı atlamamalısın.

Aşk hayatında uyum ve şefkat öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerine karşı eleştirel dilini bırakıp anlayışla yaklaşmak bugün aranızı belirgin biçimde yumuşatıyor. Bekar bir Başak burcu isen, seni olduğun gibi kabul eden, hatalarına hoşgörüyle bakan biri kalbine dokunabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…