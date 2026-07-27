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Başak Burcu right-white
28 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? 28 Temmuz Salı günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Ay tam karşı burcun olan Balık’a geçiyor ve senin ilişkiler alanını yumuşak bir enerjiyle dolduruyor. İş hayatında bugün bir ortakla ya da yakın çalıştığın biriyle aranda sezgisel bir uyum kuruluyor. Kova Dolunayı’nın yaklaşan enerjisi bir iş birliği konusunda farkındalık getiriyor. Balık Ay’ı seni her zamanki eleştirel bakışını yumuşatmaya çağırıyor. Bugün karşındakini kusurlarıyla kabul ettiğinde, aranızdaki iş ilişkisi çok daha verimli hale geliyor.

Maddi konularda ortaklaşa yürüyen bir konu sezgisel biçimde gündeme geliyor. Bir anlaşma ya da paylaşılan bir bütçe bugün konuşulabilir. Ancak Balık Ay’ının etkisiyle her şey net olmayabilir, bu yüzden koşulları dikkatle gözden geçirmelisin. Duygusal davranıp önemli bir ayrıntıyı atlamamalısın.

Aşk hayatında uyum ve şefkat öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerine karşı eleştirel dilini bırakıp anlayışla yaklaşmak bugün aranızı belirgin biçimde yumuşatıyor. Bekar bir Başak burcu isen, seni olduğun gibi kabul eden, hatalarına hoşgörüyle bakan biri kalbine dokunabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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