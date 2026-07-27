Sevgili Başak, bugün Ay tam karşı burcun olan Balık’a geçiyor ve ilişkilerine yumuşak bir enerji getiriyor. İlişkin varsa, partnerine karşı eleştirel dilini bırakıp anlayışla yaklaşmak bugün aranızı belirgin biçimde yumuşatıyor; onu kusurlarıyla kabul ettiğinde huzur buluyorsun. Ancak Balık Ay’ının etkisine dikkat etmelisin; bu kez tam tersine, kendini fazla geri çekip her şeye katlanma eğilimine girebilirsin. Anlayışlı olmak, kendi ihtiyaçlarını yok saymak demek değildir. Sürekli taviz vermek bugün içinde sessiz bir kırgınlık biriktirebilir.

Bekarsan, seni olduğun gibi kabul eden, hatalarına hoşgörüyle bakan biri kalbine dokunabilir. Ancak Balık Ay’ının bulanıklığı yüzünden bu kişiyi net değerlendiremeyebilirsin. Sana iyi davranan herkesin doğru kişi olmadığını hatırlamalısın. Yalnızlıktan kaçmak için birine tutunmak, bugün yanlış bir seçime yol açabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…