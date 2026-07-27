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Başak Burcu right-white
28 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.07.2026 - 18:01
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Başak ve yükselen Başak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 28 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? 

28 Temmuz Salı günü Başak ve yükselen Başak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Ay tam karşı burcun olan Balık’a geçiyor ve ilişkilerine yumuşak bir enerji getiriyor. İlişkin varsa, partnerine karşı eleştirel dilini bırakıp anlayışla yaklaşmak bugün aranızı belirgin biçimde yumuşatıyor; onu kusurlarıyla kabul ettiğinde huzur buluyorsun. Ancak Balık Ay’ının etkisine dikkat etmelisin; bu kez tam tersine, kendini fazla geri çekip her şeye katlanma eğilimine girebilirsin. Anlayışlı olmak, kendi ihtiyaçlarını yok saymak demek değildir. Sürekli taviz vermek bugün içinde sessiz bir kırgınlık biriktirebilir.

Bekarsan, seni olduğun gibi kabul eden, hatalarına hoşgörüyle bakan biri kalbine dokunabilir. Ancak Balık Ay’ının bulanıklığı yüzünden bu kişiyi net değerlendiremeyebilirsin. Sana iyi davranan herkesin doğru kişi olmadığını hatırlamalısın. Yalnızlıktan kaçmak için birine tutunmak, bugün yanlış bir seçime yol açabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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