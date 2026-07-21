Sevgili Başak, bugün aşk hayatında kalabalıktan uzaklaşmak istiyorsun. İlişkin varsa, partnerinle sadece ikinize ait bir zaman geçirmeye ihtiyacın var. Kimseye anlatmadığınız, kimsenin görmediği sade bir buluşma bugün kalbini rahatlatacak. Başka planların varsa iptal etmekten çekinme.

Bekarsan, kimseye söylemediğin bir ilgi içinde sessizce büyüyor olabilir. Bu hissi hemen dile getirmek zorunda değilsin ve acele etmen de gerekmiyor. Bugün sadece o duygunun farkında olman yeterli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…