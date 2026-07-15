Sevgili Başak, Güneş’in bugün Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte aşk hayatında sosyal çevre bağlarının, arkadaşlıkların ve ortak hedeflerin ön plana çıkacağı bir dönem başlıyor. İlişkisi olan bir Başak isen partnerinle sosyal çevreniz arasındaki dengeyi kurmakta bugün biraz zorlanabilirsin. Gökyüzündeki durağan Merkür ve Satürn baskısı yüzünden arkadaş grubunun ilişkinize olan müdahalesinden rahatsızlık duyabilir, partnerinle baş başa kalma arzunu dile getirebilirsin.

Bekar bir Başak isen uzun süredir sadece arkadaş gözüyle baktığın birinden alacağın ani bir itiraf ya da yakınlaşma sinyali aranızdaki tüm dengeleri değiştirebilir. Sosyal ortamlarda daha seçici ve mesafeli bir duruş sergileyerek enerjini tamamen güven veren kişilere saklamak isteyeceksin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…