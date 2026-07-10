Sevgili Başak, 11 Temmuz’da etkisini sürdüren Neptün retrosu aşk hayatında güven duygusunu ve paylaşım biçimlerini daha görünür hale getirebilir. Bugün seni düşündüren şey söylenen sözlerden çok, konuşulmadan geçilen detaylar olabilir.

İlişkisi olan bir Başak burcuysan, partnerinin hayatında yaşadığı önemli bir gelişmeyi sonradan öğrenmek düşündüğünden daha fazla etkileyebilir. Bu bir iş görüşmesi, aileyle ilgili bir mesele ya da gün içinde yaşadığı küçük bir sorun olabilir. Olayın büyüklüğünden çok, bunu seninle neden paylaşmadığı sorusu aklını meşgul edebilir.

Bekar bir Başak burcuysan, hayatına yeni giren birinin seni dikkatle dinlediğini ama kendisi hakkında oldukça az şey anlattığını fark edebilirsin. Sürekli soru soran ama kendi dünyasının kapılarını kapalı tutan biriyle ilgili sezgilerin güçlenebilir. Bu kez seni etkileyen şey gizem değil, açıklık ve samimiyet olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…