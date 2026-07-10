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Başak Burcu right-white
11 Temmuz 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.07.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 11 Temmuz Cumartesi günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir net olduğunu düşündüğün bazı konuların aslında hiç konuşulmadığını fark edebilirsin. Özellikle paylaşılan sorumluluklar, verilen sözler ya da “nasıl olsa hallederiz” denilen meseleler yeniden gündeme gelebilir. Bugün varsayımlar yerine açık konuşmalar sana daha iyi gelecek.

İş hayatında birlikte yürütülen projelerde kimin hangi sorumluluğu üstlendiği daha görünür hale geliyor. Bir süredir senin takip ettiğin işler ya da senin tamamladığın eksikler artık dikkat çekebilir. Bu durum seni daha net görev tanımları yapmaya yönlendirebilir. Maddi konularda ise ödünç verilen bir eşya, ertelenen bir ödeme ya da unutulduğunu düşündüğün bir konu yeniden gündeme gelebilir.

Aşk hayatında güven duygusu ön planda olacak. İlişkisi olan Başak burçları, partnerlerinin söyledikleriyle yaptıkları arasındaki uyuma daha fazla dikkat edebilir. Bekar Başak burçları ise gizemli görünmeye çalışan kişilerden çok, açık ve tutarlı davranan insanlara yakın hissedebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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