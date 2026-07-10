Sevgili Başak, 11 Temmuz’da Neptün retrosunun etkisiyle uzun süredir net olduğunu düşündüğün bazı konuların aslında hiç konuşulmadığını fark edebilirsin. Özellikle paylaşılan sorumluluklar, verilen sözler ya da “nasıl olsa hallederiz” denilen meseleler yeniden gündeme gelebilir. Bugün varsayımlar yerine açık konuşmalar sana daha iyi gelecek.

İş hayatında birlikte yürütülen projelerde kimin hangi sorumluluğu üstlendiği daha görünür hale geliyor. Bir süredir senin takip ettiğin işler ya da senin tamamladığın eksikler artık dikkat çekebilir. Bu durum seni daha net görev tanımları yapmaya yönlendirebilir. Maddi konularda ise ödünç verilen bir eşya, ertelenen bir ödeme ya da unutulduğunu düşündüğün bir konu yeniden gündeme gelebilir.

Aşk hayatında güven duygusu ön planda olacak. İlişkisi olan Başak burçları, partnerlerinin söyledikleriyle yaptıkları arasındaki uyuma daha fazla dikkat edebilir. Bekar Başak burçları ise gizemli görünmeye çalışan kişilerden çok, açık ve tutarlı davranan insanlara yakın hissedebilir.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…