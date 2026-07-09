Sevgili Başak, 10 Temmuz’da Neptün retrosunun başlamasıyla birlikte ortak para, borçlar ve paylaşılan sorumluluklarla ilgili konular daha görünür hale gelebilir. Uzun süredir “sonra konuşuruz” denilen bir ödeme, ertelenen bir geri ödeme ya da ortak kullanılan bir hesabın detayları yeniden masaya yatırılabilir. Bugün belirsiz kalan konuları netleştirmek sana iyi gelebilir.

İş hayatında birlikte yürütülen projelerde görev dağılımları önem kazanıyor. Özellikle bir ekip çalışmasında herkesin aynı emeği vermediğini fark etmek çalışma düzenini yeniden şekillendirmene neden olabilir. Sınırlarını daha net çizmek seni gereksiz yüklerden kurtarabilir.

Maddi konularda kredi, taksit, ortak bütçe ya da paylaşılan harcamalarla ilgili düzenlemeler gündeme gelebilir. Aşk hayatında ise duygusal yakınlık kadar güven duygusu da önem kazanıyor. Bekar bir Başak burcuysan, seni etkileyen kişinin anlattıkları kadar sakladıklarıyla da ilgilenebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…