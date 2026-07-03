Sevgili Başak, bugün gökyüzünde patlayan Mars ile Uranüs’ün kavuşumu, senin o detaycı, kontrolcü ve sürekli mantık arayan zihnini bir rüya alemine davet ediyor. Hafta sonu için hazırladığın temizlik listelerini veya yapılacaklar ajandanı bir kenara bırakıp; sezgilerine, ilhama ve ruhsal akışa teslim olacaksın. Mantığı susturup kalbini açıyorsun.

Her şeyi planlamaktan vazgeçtiğinde hissedeceğin o muazzam hafiflik, ruhunu bir kafesten kurtaracak. Sanatla ilgilenmek, müzik dinlemek, meditasyon yapmak veya sadece suyun kenarında oturup hayal kurmak, içindeki şifa gücünü uyandırarak sana tarif edilemez bir huzur ve dinginlik sunuyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerine sürekli eleştirel bir gözle bakmayı bırakıp onu kusurlarıyla kabulleniyorsun. Şefkat dolu ve sözsüz iletişiminiz sevginizi ölümsüzleştirecek. Bekar bir Başak burcu isen, sana hayatı bir görev gibi yaşatan insanlardan uzaklaşıp; sanatçı ruhlu, empatik ve senin görünmez yaralarını sezgileriyle anlayan o özel kişiyle ruhsal bir bağ kuruyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...