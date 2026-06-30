Sevgili Başak, bugün gökyüzündeki Ay Merkür karşıtlığı, içindeki kariyer hırsları ile ev/aile yaşantının ihtiyaçları arasında zorlu bir denge sınavı yaratıyor. Bir yandan gelecek planlarına odaklanıp çalışmak isterken, diğer yandan ailenden birinin veya evle ilgili bir konunun senin ilgini talep etmesi zihnini bölebilir.

Her iki tarafa da yetişmeye çalışıp kendini tüketmek yerine, zamanını net dilimlere ayırmak en güzel şifa olacak. Evdeki kişilere durumunu açıkça izah edip kendine çalışma alanı yarattığında, hem vicdan azabından kurtulacak hem de hedeflerine doğru çok daha verimli ilerleyeceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, dışarıdaki iş veya kariyer stresini ilişkine yansıtmamaya dikkat etmelisin. Partnerinle aranızdaki zamanı görev olarak değil, bir kaçış alanı olarak görmek sevgini tazeleyecek. Bekar bir Başak burcu isen, yoğun gündeminin arasında flörte vakit ayırmakta zorlanabilirsin. Ancak mesajlarına kısa ama içten cevaplar vermek, aranızdaki bağı kopmadan sıcak tutacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…