Sevgili Başak, partnerinle birbirinize nefes alacak alanlar bırakman, sevgini monotonluktan ve gereksiz gerginliklerden koruyor. Günün yorgunluğunu üzerinizden attıktan sonra bir araya gelip şefkatle dertleşmek, ilişkini güvenli bir limana dönüştürecek.

Bekar bir Başak burcu isen, sürekli ilgi bekleyen ve sınır ihlali yapan insanlara hayatında yer yok. Senin hedeflerine saygı duyan, meşguliyetini anlayan ve kendi ayakları üzerinde durabilen o olgun karakterle, saygı çerçevesinde temelleri çok güçlü bir bağ kuruyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…