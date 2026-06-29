Sevgili Başak, partnerinle arandaki o tatlı ve oyunbaz iletişim, Dolunay'ın getirdiği olgunlukla harmanlanarak ilişkine eşsiz bir lezzet katıyor. Beraber bir şeyler üretmek, ortak bir hobiye zaman ayırmak veya sadece çocuksu bir neşeyle hayatı paylaşmak, aranızdaki şefkati ve güveni mühürleyecek.

Bekar bir Başak burcu isen, Merkür retrosu sosyal çevrendeki iletişimleri biraz yavaşlatsa da, eski dostlukların aşka dönüşme ihtimalini barındırıyor. Senin yeteneklerine değer veren, hayata karşı ciddi bir duruşu olan ama senin yanında çocuklaşabilen o dürüst karakterle, temelleri sarsılmaz bir romantizme adım atacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…