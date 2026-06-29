Sevgili Koç, partnerinle arandaki dinamik, Dolunay'ın getirdiği ciddiyetle yepyeni bir saygı çerçevesine oturuyor. Aşkın sadece romantik sözlerden ibaret olmadığını, hayatın zorluklarına karşı omuz omuza durabilmek olduğunu derinden hissedeceksin. Birlikte bir yuva kurmak, yaşam alanınızı düzenlemek veya uzun vadeli birikimler yapmak, aranızdaki şefkat bağını koparılamaz bir dostluğa çevirecek.

Bekar bir Koç burcu isen, Merkür retrosu kalbinde nostaljik rüzgarlar estirebilir. Ancak Dolunay'ın gerçekçi ışığı, geçmişten gelen bu adımları mantık süzgecinden geçirmeni sağlıyor. Sana sadece anlık heyecanlar sunanları değil, hayatında sağlam bir temel kurabilecek, sözünün eri ve olgun karakterleri hayatına kabul edeceksin. Mantık ve duygu muazzam bir dengeye ulaşıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…