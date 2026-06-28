Sevgili Koç, partnerinle aranıza girmeye çalışan dış sesleri veya üçüncü kişileri nezaketle uzaklaştırmak, sevgiye korunaklı bir alan yaratıyor. Birbirinizin sadece gözlerine bakarak, sosyal dünyanın stresini kapının dışında bıraktığınız bu akşam, şefkatinizi perçinleyecek.

Bekar bir Koç burcu isen flört uygulamalarındaki yorucu kalabalıktan sıyrılarak kendi yalnızlığına çekiliyorsun. Zihnini dinlendirdiğinde, çevrende sana her zaman destek olan, arkadaşça yaklaşan dürüst bir karakterin aslında kalbine ne kadar hitap ettiğini fark edip sürpriz bir yola girebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…