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Koç Burcu right-white
29 Haziran 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Haziran Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 29 Haziran Pazartesi günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Merkür durağan konumda ilerlerken, dikkatini rekabetten ziyade sosyal çevrene, dijital ayak izine ve dahil olduğun gruplara çeviriyorsun. Haftaya başlarken telefon rehberinde ufak bir temizlik yapmak, sana fayda sağlamayan mesajlaşma gruplarından sessizce ayrılmak veya sosyal medyadaki görünürlüğünü sadeleştirmek isteyebilirsin. Dijital bir detoks sürecine giriyorsun.

Bağlantılarını gözden geçirmek, enerjini doğru insanlara saklamanı sağlayacak. Sırf ayıp olmasın diye sürdürdüğün iletişimleri askıya aldığında, zihnindeki gürültünün nasıl sustuğunu göreceksin. Sadeleşmek, sana beklemediğin bir içsel dinginlik sunuyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen partnerinle kalabalık planlar yapmak yerine arkadaş çevrenden biraz uzaklaşıp baş başa kalmayı seçeceksin. Dış sesleri kısmak ilişkini dinlendirecek. Bekar bir Koç burcu isen arkadaşlık sınırlarının yavaş yavaş aşılıp flörte doğru evrildiği özel bir geçiş dönemi yaşayabilirsin. Güvendiğin biriyle bağların güçleniyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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