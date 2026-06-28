Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Merkür durağan konumda ilerlerken, dikkatini rekabetten ziyade sosyal çevrene, dijital ayak izine ve dahil olduğun gruplara çeviriyorsun. Haftaya başlarken telefon rehberinde ufak bir temizlik yapmak, sana fayda sağlamayan mesajlaşma gruplarından sessizce ayrılmak veya sosyal medyadaki görünürlüğünü sadeleştirmek isteyebilirsin. Dijital bir detoks sürecine giriyorsun.

Bağlantılarını gözden geçirmek, enerjini doğru insanlara saklamanı sağlayacak. Sırf ayıp olmasın diye sürdürdüğün iletişimleri askıya aldığında, zihnindeki gürültünün nasıl sustuğunu göreceksin. Sadeleşmek, sana beklemediğin bir içsel dinginlik sunuyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen partnerinle kalabalık planlar yapmak yerine arkadaş çevrenden biraz uzaklaşıp baş başa kalmayı seçeceksin. Dış sesleri kısmak ilişkini dinlendirecek. Bekar bir Koç burcu isen arkadaşlık sınırlarının yavaş yavaş aşılıp flörte doğru evrildiği özel bir geçiş dönemi yaşayabilirsin. Güvendiğin biriyle bağların güçleniyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...