Sevgili Başak, partnerinle arandaki iş bölümünü ve hayatı paylaşma şeklini bugün çok daha keyifli bir yapıya oturtuyorsun. Birbirinizin hedeflerini desteklemek ve ev içindeki görevleri gülüşerek halletmek, ilişkideki dostluk bağını koparılamaz bir şekilde güçlendirecek.

Bekar bir Başak burcu isen süslü vaatlerden çok, eyleme geçen insanlara değer veriyorsun. Günlük hayatında sana yardımcı olan, sorun çözen ve yetkinliğiyle sana güven veren çalışkan bir karakterle, temelleri çok sağlam atılacak bir iletişime başlıyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…