Sevgili Başak, bugün Mars Jüpiter altmışlığı, hayatındaki detayları organize ederken sana çok daha geniş ve iyimser bir bakış açısı sunuyor. Ufak tefek sorunlara takılmak yerine, evindeki bir tamiratı cesaretle kendin yapmak, çalışma masanı bütünüyle yeniden düzenlemek veya ertelediğin resmi bir işi halletmek için harekete geçiyorsun.

Pratik zekanı eyleme dönüştürdüğünde, sorun olarak gördüğün şeylerin aslında ne kadar kolay çözüldüğüne şahit olacaksın. Hem üretken hem de çok motive olduğun bugün, hafta sonuna harika bir iç rahatlığıyla girmeni sağlıyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen partnerinle arandaki iş bölümünü keyifli bir yapıya oturtmak dostluk bağını güçlendiriyor. Birlikte emek vermek tutkuyu artıracak. Bekar bir Başak burcu isen süslü vaatlerden çok eyleme geçen, sana günlük hayatta yardımcı olan çalışkan birine çekiliyorsun. Sağlam adımlar kalbini fethedecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...