Sevgili Başak, bugün Venüs Uranüs karesi, çevrendeki insanların senden beklediği kusursuz ve her şeyi halleden profilinden sıyrılmanı sağlıyor. Herkese yetişmeye çalışmaktan vazgeçip bazı işleri bilerek yarım bırakmak veya başkalarının sorumluluk almasına izin vermek sana inanılmaz bir özgürlük hissi verecek.

Kusursuzluk algını yıktığında, aslında dünyanın sonunun gelmediğini görmek seni rahatlatıyor. Bırak biraz da etrafındaki işler eksik kalsın. Kendi iç dünyana ve zevklerine odaklandığında, perşembe gününü çok daha keyifli ve stressiz geçirdiğini fark edeceksin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, bugün partnerine karşı hiç beklemediği, spontane ve kuralsız bir yaklaşım sergiliyorsun. Beklenmedik bir akşam planı veya farklı bir iletişim dili, ilişkinize çok eğlenceli bir renk katacak. Bekar bir Başak burcu isen, planlı programlı insanlardan sıkılıp hayatı akışında yaşayan, sürprizlerle dolu ve neşesiyle seni sarıp sarmalayan enerjik bir karaktere doğru kapılıp gideceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...