Sevgili Başak, bugün Chiron'un Boğa burcundaki ilerleyişi, çalışma yöntemlerinde yepyeni ve çok sağlam bir felsefe benimsemeni sağlıyor. Dar kalıpları veya takıntıları bir kenara bırakıp projeye çok daha geniş bir vizyonla yaklaşacaksın. Yurt dışı kaynaklı bir makale veya farklı bir departmandan aldığın ilham, işini bambaşka bir kalite seviyesine taşıyor.

Vizyonunun genişlediği bu cuma gününde, mesai bitiminde zihnini kapatarak rutinden çıkma arzusu duyacaksın. Seyahat planları yapmak, doğaya karışmak veya sadece farklı bir kültüre ait bir yemeği deneyimlemek ruhundaki sınırları kaldırarak sana derin bir şifa verecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, bugün Chiron'un Boğa burcundaki dingin enerjisiyle partnerinle beraber geleceğe dair çok umutlu ve ayakları yere basan planlar yapıyorsun. Birlikte bir eğitim almak veya somut bir hedef belirlemek ilişkinizi canlandıracak. Bekar bir Başak burcu isen, zihnine meydan okuyan ama bir o kadar da huzur veren biriyle tanışma ihtimalin çok yüksek. Farklı bir şehirden veya kültürden gelen bu kişinin sakin tavırları, kalbindeki tüm kontrol kaygılarını silecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...