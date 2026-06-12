Sevgili Başak, bugün Venüs Aslan burcuna geçerken sen kalabalıklardan hızla uzaklaşmayı seçiyorsun. Hafta sonunun gürültülü etkinliklerine katılmak yerine, telefonunu sessize alıp bir masaj yaptırmak veya deniz kenarında kitap okumak ruhunu şifalandıracak. Sessizliğin içindeki lüksü keşfediyorsun.

Zihnindeki kalabalıklardan kurtulmak için evinde yalnız kalmak, kendi kendine kahve demlemek bile bugün güçlü bir terapi etkisi yaratıyor. Her şeye yetişme zorunluluğunu bir kenara bırakıp 'hayır' demenin dayanılmaz hafifliğini yaşıyorsun.

Peki ya aşk? Partnerinin dışarı çıkma ısrarlarına karşı senin evde kalma isteğin tatlı bir uzlaşmayla sonuçlanacak. Birlikte sessiz, loş ışıklı bir ortamda film izleyerek ortak noktayı buluyorsun. Bekarsan, gürültülü mekanlar yerine sakin bir kitapçıda veya kahvecide senin gibi dinginlik arayan entelektüel biriyle zarif bir göz teması kurabilirsin. Gözlem gücün aşkı getiriyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...