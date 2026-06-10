Sevgili Başak, bugün gökyüzünde Ay Boğa burcundayken, senin pratik ve çözüm odaklı zihnin tamamen bürokratik engellere ve lojistik krizlere çarpıyor. Seyahat planlarının ertelenmesi, eğitim ya da vize başvurularında bitmek bilmeyen evrak talepleri veya kargo teslimatlarında yaşanan gecikmeler düzenli sistemini altüst edecek. Bugün neredeyse hiçbir şey planladığın saatte olmayacak.

Bu arada uzak diyarlarla ilgili veya akademik konularda sinir bozucu bir bekleyiş içinde olabilir misin? Sürekli sayfayı yenileyip bir onay e-postası beklerken zamanın nasıl aktığını fark edemeyebilirsin. Kontrol edemediğin şeyler için kendini yiyip bitirmek yerine, sabrın erdemini öğrenmen gereken bir gündesin.

Peki ya aşk? Beklentilerini tamamen sıfırladığın ve ilişkide tamamen gerçekçi olduğun bir gün. Partnerin sana şaşalı bir sürpriz yapmak yerine evdeki bozulan bir eşyayı tamir etmesi veya sana çok kullanışlı, pratik bir hediye alması, senin gözünde dünyadaki en büyük romantizm olacaktır. Bekarsan, katıldığın bir eğitimde, kursta veya vize kuyruğunda tanışacağın biriyle tamamen evraklar ve prosedürler üzerine kuracağınız profesyonel sohbet, aşka dönüşmese de hayatında çok sağlam bir iş ağı olarak kalacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...