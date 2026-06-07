Sevgili Başak, yeni haftaya başlarken 'artık hiçbir şeye yetişemiyorum' diyerek, tükenmişlik sendromunun tam ortasına düşebilirsin. Her şeyi mükemmel yapma çaban ve insanların yükünü taşıman, bugün bedensel ve ruhsal olarak geri adım atmana neden oluyor. Yeterince başarılı hissetmemek seni artık eskisinden çok daha fazla yoruyor!

Tam da bu kaosun içinde, günlük koşturmacanın içinde basit detayları unutabilir ya da organize olma yeteneğini kaybedebilirsin. Masanın üzerindeki işleri bırakıp sadece bir duvara bakmak isteyeceğin bu pazartesi gününde, sistemi yeniden kurmak yerine her şeyi olduğu gibi dağınık bırakmayı öğrenmek en iyisi olacaktır. Kendine bu kadar yüklenme, sadece bir mola ver.

Peki ya aşk? Birlikteliğinde aşkın bittiğini ve ona eskisi gibi bakamadığını hissedebilirsin. Romantizm, tutku ve iletişimin sıfırlandığı bu yorucu rutinin içinde boğuluyor musun? Hatta şu an bunu çözecek enerjin bile yok, değil mi? O zaman bırak dağınık kalsın. Bekarsan, çevrenin sana birilerini ayarlama çabalarından veya sürekli başarısız flörtlerden o kadar yoruldun ki; 'aşk falan istemiyorum, sadece yaz eğlencesi' diyerek bakış açını değiştirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...