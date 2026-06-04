Sevgili Başak, bugün Venüs ile Jüpiter'in uyumlu açısı, senin detaycı zihnine kocaman, pırıl pırıl bir vizyon hediye ediyor. Hayata dar bir pencereden değil, çok daha geniş ve iyimser bir perspektiften bakmaya başlıyorsun. Adalet arayışın, eğitim hayatın veya inançlarınla ilgili konularda ilahi bir şans seninle olacak.

Uzak diyarlar, seyahatler veya yabancı kültürlerle bağlantılı konularda önünde harika kapılar açılıyor. Belki de bir yurt dışı tatili planlamak, uluslararası bir eğitime kabul edilmek veya hukuki bir sürecin senin lehine sonuçlanması gününe neşe katabilir. Evren sana sınırlarını genişletmen için göz kırpıyor.

Peki ya aşk? Birlikteliğinde partnerinle aynı ufka bakmanın, aynı hayat felsefesini paylaşmanın o derin doygunluğunu yaşayacaksınız. Birlikte çıkacağınız ilham verici bir seyahat veya yeni bir kültürü keşfetmek aşkınızı tazeleyecektir. Bekarsan, uzak mesafelerden veya akademik/felsefi bir ortamdan senin zekanı ve ruhunu derinden etkileyecek, ufku çok geniş biriyle romantik bir hikayeye başlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...