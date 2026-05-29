Sevgili Başak, bugün Ay Yay burcuna geçerken gayrimenkul ve toprak yatırımları üzerinden kariyerine harika bir ivme kazandırıyorsun. Ay Plüton sekstili evden yürüttüğün projelerde sistemdeki aksaklıkları kökünden çözmeni destekliyor. Temelleri sağlamlaştırarak şirketini uzun vadeli bir başarıya taşıyacaksın.

Cumartesi gününün enerjisini evinde derin bir temizlik yaparak veya mobilyaların yerini değiştirerek harcayacaksın. Yaşam alanını yeniden dekore etmek zihnine tarifsiz bir ferahlık vererek seni rahatlatacaktır.

Peki ya aşk? Ay Plüton sekstili aidiyet ve huzur duygusunu romantizmin tam merkezine yerleştiriyor. İlişkin varsa, partnerinle aynı çatıyı paylaşmaya dair çok ciddi adımlar atarak beraberliğinizi güvenceye alacaksınız. Bekarsan, macera arayan insanları reddedip yuva kurmaya hevesli şefkatli karakterlere şans vereceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...