Sevgili Başak, Mars ile Plüton karesi seni biraz daha fazla risk almaya teşvik edebilir. Alıştığın disiplini esneterek eğlenceye veya riskli yatırımlara bütçe ayırmak isteyebilirsin. Ancak finansal kararlar alırken, mantığını devrede tutmak cüzdanını korumana destek olacaktır.

Zira eğlence sektörüne veya hobilere aktardığın yatırımların geri dönüşü biraz gecikebilir. Beklentilerini dengeleyip pratik zekanı kullanarak alternatif kazanç yolları bulman mümkün olacaktır. Paranı güvenli alanlarda değerlendirmek ruhuna harika bir huzur verir.

Peki ya aşk? Yoğun duygular mantığını biraz zorlayabilir. Partnerini anlamsız bir kıskançlıkla bunaltmak yerine karşılıklı güveni seçtiğinde ilişkin çok daha huzurlu bir seviyeye taşınacaktır. Bekarsan, sana heyecan veren lakin biraz gizemli bir karaktere çekilebilirsin. Ama bu heyecan verici anlarda bile adımlarını yavaş atmak en iyisidir, unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...