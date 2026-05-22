Sevgili Başak, bugün Merkür ile Uranüs'ün kavuşumu kariyer evinde fırtınalar estiriyor. Patronlarınla yapacağın görüşmelerde ani bir kararla istifa etmeyi veya bölüm değiştirmeyi düşünebilirsin. Kuralların değiştiği bir gün yaşıyorsun. Sınırlarının aşıldığını hissettiğin an masadan kalkacaksın.

Maaş pazarlıklarında beklenmedik teklifler alabilirsin. Şirketin sana sunduğu yeni şartlar başlarda mantıksız gelse de esnek düşünmeyi başardığında cebine yarayacaktır. Bu arada teknolojik yatırımlar veya dijital girişimler sana sürpriz kârlar getirebilir. Bu yüzden kendi işine de odaklan deriz!

Peki ya aşk? İş hayatındaki gerginlik aşk hayatına yansıyarak partnerinle aranı iyice açabilir. İletişim kopuklukları duygusal bir mesafe yaratacaktır. Görünen o ki bu kez birbirinizi anlamakta epey zorlanacaksınız. Bekarsan, sadece kariyerine odaklanıp aşkı hayatından tamamen çıkaracağın bir süreçtesin. Romantizm sana anlamsız bir vakit kaybı gibi gelebilir. Peki, kalbin ne diyor? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...